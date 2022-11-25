Хвост Феи. Том 13.

Для Нацу и его друзей, давшим отпор невиданной доселе угрозе, многое началось с чистого листа. Да и сам «Хвост феи» переродился: разрушенное здание гильдии восстановлено и готово встретить новичков, о «Хвосте феи» пишут статьи, наши герои готовятся к празднику — каждый день полон радостной суматохи! Вот только не всем по душе стиль жизни самой безумной на свете гильдии, и кое-кто задумал сорвать их планы...