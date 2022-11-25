Хвост Феи. Том 7.

Оказывается, «Хвост феи» давно враждует с другой гильдией, «Повелители фантомов». В этот раз враги переступили черту — не только разгромили здание гильдии, но и подло и жестоко обошлись с товарищами Нацу и Люси. Как бы ни хотелось Макарову, магистру «Хвоста феи», избежать открытого противостояния гильдий, похоже, другого выхода просто нет! Ко всему прочему маги из «Повелителей фантомов» зачем-то похищают Люси…