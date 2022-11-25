Хвост Феи. Том 4.

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Хвост Феи. Том 4. манга
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  • Fairy Tail. Vol. 4.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-206
  • Вес: 260 гр.
  • Источник: Fairy Tail
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2019
  • Жанр: Фэнтези, Сёнэн, Приключения и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Хиро Масима
  • ISBN: 978-5-91996-234-2
Хвост Феи
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Оказывается, на втором этаже здания гильдии «Хвост феи» есть еще одна доска заявок — для особо опасных поручений, которые называются заданиями ранга S. К ним допускают лишь пятерых членов гильдии, но одержимые любопытством Нацу, Люси и Хэппи берут одну из таких заявок без разрешения. Задание приводит их на проклятый остров, жители которого превращаются в демонов и теряют рассудок под воздействием лунной магии. Поручение кажется невыполнимым: наших героев просят снять чары, а точнее - «уничтожить луну»...

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