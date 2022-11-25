Хвост Феи. Том 4.

Оказывается, на втором этаже здания гильдии «Хвост феи» есть еще одна доска заявок — для особо опасных поручений, которые называются заданиями ранга S. К ним допускают лишь пятерых членов гильдии, но одержимые любопытством Нацу, Люси и Хэппи берут одну из таких заявок без разрешения. Задание приводит их на проклятый остров, жители которого превращаются в демонов и теряют рассудок под воздействием лунной магии. Поручение кажется невыполнимым: наших героев просят снять чары, а точнее - «уничтожить луну»...