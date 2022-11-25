Хвост Феи. Том 14.

По случаю ежегодного праздника урожая улицы Магнолии переполнены людьми, и вдруг — шок! Лаксус собирается захватить власть в гильдии и вынуждает ее членов вступить в бой за звание сильнейшего. Грядет Битва за «Хвост феи»! Из-за ловушек, расставленных Лаксусом и его телохранителями, «Громовержцами», волшебникам приходится сражаться друг с другом и причинять вред товарищам! Сможет ли Нацу остановить бесчинства Лаксуса?!