Хвост Феи. Том 14.

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Хвост Феи. Том 14. манга
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  • Fairy Tail. Vol 14.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6959
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Fairy Tail
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Фэнтези, Приключения, Сёнэн и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Хиро Масима
  • ISBN: 978-5-91996-351-6
  • Дата выхода: Июнь 2021
Хвост Феи
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

По случаю ежегодного праздника урожая улицы Магнолии переполнены людьми, и вдруг — шок! Лаксус собирается захватить власть в гильдии и вынуждает ее членов вступить в бой за звание сильнейшего. Грядет Битва за «Хвост феи»! Из-за ловушек, расставленных Лаксусом и его телохранителями, «Громовержцами», волшебникам приходится сражаться друг с другом и причинять вред товарищам! Сможет ли Нацу остановить бесчинства Лаксуса?!

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