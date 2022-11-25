Хвост Феи. Том 10.

Нацу и его друзья решили устроить себе небольшую передышку и отправились на морской курорт. Но насладиться отдыхом не вышло — на них напали незнакомцы, которые похитили Эрзу! Кто эти люди, что такое «система “Р”», она же Райская башня, и чего хочет ее хозяин, загадочный Джерар?.. У каждого из магов «Хвоста феи» - свои скелеты в шкафу. Настало время узнать секреты мрачного прошлого Эрзы Скарлет...