Хвост Феи. Том 10.

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Хвост Феи. Том 10. манга
8%
Хвост Феи
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Нацу и его друзья решили устроить себе небольшую передышку и отправились на морской курорт. Но насладиться отдыхом не вышло — на них напали незнакомцы, которые похитили Эрзу! Кто эти люди, что такое «система “Р”», она же Райская башня, и чего хочет ее хозяин, загадочный Джерар?.. У каждого из магов «Хвоста феи» - свои скелеты в шкафу. Настало время узнать секреты мрачного прошлого Эрзы Скарлет...

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