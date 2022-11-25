Хвост Феи. Том 1.

Что такое магическая гильдия? Это место, где волшебник может найти работу, причем это может быть как банальный поиск потерянной вещи, так и борьба с демонами. Девушка по имени Люси, которая стремится стать взрослой уважаемой волшебницей, знакомится с Нацу, магом, повелевающим огнем, и он приглашает ее в свою гильдию, да не в обычную, а в ту самую, которой Люси давно восхищается - «Хвост Феи»! Правда, похоже, что маги в «Хвосте Феи» - сплошь чокнутые чудаки, да и задания тут дают довольно опасные…