Хвост Феи. Том 5.

Задание ранга S, которое без спросу взяли Нацу и компания, приоткрыло завесу тайны над прошлым Грея. Оказалось, остров проклят по вине его бывшего товарища, Леона, который надеется пробудить демона Делиору. Именно по вине Делиоры некогда погибла Ур, общая наставница Грея и Леона. Если Леона не остановить, случится трагедия... Сможет ли Грей справиться с демонами своего прошлого?