Хвост Феи. Том 9.

Битва с «Фантомами» осталась позади, и жизнь «Хвоста феи» снова течет своим чередом. У наших героев снова забот полон рот — надо решить проблемы с Магическим советом и восстановить здание гильдии. Люси терзается чувством вины и сомневается, не вернуться ли ей домой к семье. Да еще и у Локи, кажется, есть какой-то секрет... Словом, в «Хвосте феи», как всегда, не соскучишься!