Хвост Феи. Том 6.

Злодеяния не всегда совершают злодеи. Порой это делают обычные, просто сильно запутавшиеся люди, и на чудовищные поступки их толкает вовсе не ненависть, а вина и даже любовь... Леон, бывший товарищ Грея, придумал план с воскрешением ледяного демона Делиоры только ради того, чтобы сравняться с любимой наставницей, Ур. Быть может, им с Греем еще не поздно понять друг друга и примириться?.. Но до пробуждения Делиоры остается все меньше времени, и вот небесный свод содрогается от чудовищного рыка!