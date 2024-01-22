Хвост Феи. Том 2.

1 отзыв
Хвост Феи. Том 2. манга
8%
  • Fairy Tail. Vol. 2.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-186
  • Вес: 259 гр.
  • Источник: Fairy Tail
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2018
  • Жанр: Фэнтези, Сёнэн, Приключения и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Хиро Масима
  • ISBN: 978-5-91996-222-9
Хвост Феи
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Люси, маг Звездных духов, попавшая в гильдию «Хвост феи», ближе знакомится с новыми товарищами: огненным магом Нацу, котом Хэппи, эксгибиционистом Греем, бабником Локи, пьяницей Каной и другими веселыми чудаками. Поскольку с Нацу и Хэппи она уже успела сдружиться, они объединяются в команду. Вместе они берутся за задание, которое выглядит довольно просто: всего-то и надо, что украсть какую-то книгу… Только вот почему за эту работу предлагают целых двести тысяч самоцветов?!

Отзывы и вопросы

A

K

Замечательное качество печати. Страницы плотные, изображения не размазываются. Рекомендую.

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)