Хвост Феи. Том 2.

Люси, маг Звездных духов, попавшая в гильдию «Хвост феи», ближе знакомится с новыми товарищами: огненным магом Нацу, котом Хэппи, эксгибиционистом Греем, бабником Локи, пьяницей Каной и другими веселыми чудаками. Поскольку с Нацу и Хэппи она уже успела сдружиться, они объединяются в команду. Вместе они берутся за задание, которое выглядит довольно просто: всего-то и надо, что украсть какую-то книгу… Только вот почему за эту работу предлагают целых двести тысяч самоцветов?!