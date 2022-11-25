Хвост Феи. Том 21.

Нацу, Хэппи, Венди и Шарль отправляются в Эдолас, чтобы спасти товарищей. Они сразу же находят «Хвост феи», но он совсем не тот, что был в их мире! В поисках правды друзья добираются до столицы Эдоласа и даже попадают в подземелье королевского замка, но тут же оказываются в ловушке, подстроенной таинственной расой эксидов. Смогут ли Хэппи и Шарль разобраться в себе, снова обрести крылья и спасти «Хвост феи»?!