Хвост Феи. Том 21.

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Хвост Феи. Том 21. манга
8%
Хвост Феи
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Нацу, Хэппи, Венди и Шарль отправляются в Эдолас, чтобы спасти товарищей. Они сразу же находят «Хвост феи», но он совсем не тот, что был в их мире! В поисках правды друзья добираются до столицы Эдоласа и даже попадают в подземелье королевского замка, но тут же оказываются в ловушке, подстроенной таинственной расой эксидов. Смогут ли Хэппи и Шарль разобраться в себе, снова обрести крылья и спасти «Хвост феи»?!

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