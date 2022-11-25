Хвост Феи. Том 19.

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Хвост Феи. Том 19. манга
8%
Хвост Феи
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

«Завет шестерых» нацелился на гильдию «Кошкин дом», поскольку ее основатели некогда создали «Нирвану» и все еще способны запечатать чары. Чтобы противостоять замыслу «Завета шестерых», Эрза и Джерар вступают в схватку с Миднайтом, сильнейшим из всех злодеев. Но стоило Миднайту пасть, как у магистра Брейна просыпается другая личность по имени Зеро, способная на чудовищные разрушения. Пострадают все: и враги, и друзья. Что же делать «Хвосту феи» и их союзникам?

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