Хвост Феи. Том 19.

«Завет шестерых» нацелился на гильдию «Кошкин дом», поскольку ее основатели некогда создали «Нирвану» и все еще способны запечатать чары. Чтобы противостоять замыслу «Завета шестерых», Эрза и Джерар вступают в схватку с Миднайтом, сильнейшим из всех злодеев. Но стоило Миднайту пасть, как у магистра Брейна просыпается другая личность по имени Зеро, способная на чудовищные разрушения. Пострадают все: и враги, и друзья. Что же делать «Хвосту феи» и их союзникам?