Хвост Феи. Том 20.

Ожесточенная борьба за «Нирвану» подходит к концу, но Нацу и ребят ждет еще множество трудностей и печальных открытий — после битвы должна решиться судьба Джерара и гильдии Венди. Попрощавшись с «Кошкиным домом», Венди и Шарль вступают в «Хвост феи» и вместе с новыми друзьями едут в Магнолию. Нацу и компания пытаются вернуться к обычной мирной жизни, но именно в этот момент их настигает настоящая катастрофа!..