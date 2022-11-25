Хвост Феи. Том 20.

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Хвост Феи. Том 20. манга
8%
Хвост Феи
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Ожесточенная борьба за «Нирвану» подходит к концу, но Нацу и ребят ждет еще множество трудностей и печальных открытий — после битвы должна решиться судьба Джерара и гильдии Венди. Попрощавшись с «Кошкиным домом», Венди и Шарль вступают в «Хвост феи» и вместе с новыми друзьями едут в Магнолию. Нацу и компания пытаются вернуться к обычной мирной жизни, но именно в этот момент их настигает настоящая катастрофа!..

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