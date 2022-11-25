Хвост Феи. Том 18.

Могущественные чары «Нирвана» меняют местами добро и зло в людских душах, что приводит к ужасающим последствиям. Если «Нирвану» найдут и снимут с нее печать, весь мир погрузится во тьму! К несчастью, недавно пробудившийся Джерар не только освобождает запретную магию, но и невольно передает ее в руки «Завету шестерых». Сможет ли «Хвост феи» справиться с ними?