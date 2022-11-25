Хвост Феи. Том 16.

Завершился праздник урожая. Члены гильдии «Хвост феи», каждый погруженный в свои заботы, живут дальше. И тут оказывается, что одна из темных гильдий, входящих в состав «Союза Балама», «Завет шестерых», затеяла нечто подозрительное. Поэтому четверка легальных гильдий, и «Хвост феи» в том числе, намереваются объединиться в коалицию и выступить против них! Кого только нет в сформированном войске: хулиганы, бабники, полнейшие эгоисты... И даже ребенок!