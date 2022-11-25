Хвост Феи. Том 22.

Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Люди восстали против эксидов! Король Эдоласа планирует использовать магию Нацу и Венди, чтобы столкнуть гигантскую лакриму с Эксталией. Ребятам нужно предотвратить разрушение лакримы и как можно скорее вернуть членам «Хвоста феи» изначальный облик. Это будет непросто, ведь друзьям противостоят все командиры магических боевых отрядов королевской армии во главе с Эрзой Найтуокер...