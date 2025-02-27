Собрание манги Семь смертных грехов. (1-12 том)

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Собрание манги Семь смертных грехов. (1-12 том) манга
17% 5%
Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
13 080 ₽
10 910 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Для королевства Лионесс настали черные дни: власть захватила элита королевских войск, Святые Рыцари, которые заточили в тюрьму королевскую семью и творят в стране произвол. Принцессе Элизабет удается сбежать, и она решает искать помощи у легендарных рыцарей-мятежников, которые известны в народе как Семь Смертных Грехов. По счастливой случайности девушка забредает в весьма странный кабак, хозяином которого оказывается как раз один из тех, кого она ищет: Смертный Грех Гнева, Мелиодас. Он соглашается помочь Элизабет и отправляется с ней на поиски бывших товарищей...

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