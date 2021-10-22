Семь смертных грехов. Том 9.

Смертные Грехи вступили в бой с Десятью Заповедями и мгновенно проиграли. Из строя выбыли Мерлин и Диана, поэтому Мелиодас и его товарищи вынуждены обратиться к верховным друидам, чтобы обрести новую силу. Но что делать, если для Драконьего Гнева сила — это путь к неконтролируемым разрушениям? Когда пробудится могущественная магия у остальных Смертных Грехов? И смогут ли они доверять друг другу, когда узнают, что Мелиодас связан с кланом демонов?