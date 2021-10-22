Семь смертных грехов. Том 9.

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Семь смертных грехов. Том 9. манга
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  • Nanatsu no Taizai. Vol. 17 + Vol. 18
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12151
  • Вес: 590 гр.
  • Источник: Nanatsu no Taizai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Накаба Судзуки
  • ISBN: 978-5-91996-495-7
  • Дата выхода: 2024
Семь смертных грехов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 010 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Смертные Грехи вступили в бой с Десятью Заповедями и мгновенно проиграли. Из строя выбыли Мерлин и Диана, поэтому Мелиодас и его товарищи вынуждены обратиться к верховным друидам, чтобы обрести новую силу. Но что делать, если для Драконьего Гнева сила — это путь к неконтролируемым разрушениям? Когда пробудится могущественная магия у остальных Смертных Грехов? И смогут ли они доверять друг другу, когда узнают, что Мелиодас связан с кланом демонов?

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