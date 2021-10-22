Семь смертных грехов. Том 5.

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Семь смертных грехов. Том 5. манга
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  • Nanatsu no Taizai. Vol. 9 + Vol. 10
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5799
  • Вес: 670 гр.
  • Источник: Nanatsu no Taizai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Фэнтези и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Накаба Судзуки
  • ISBN: 978-5-91996-335-6
  • Дата выхода: Ноябрь 2024 (Допечатка)
Семь смертных грехов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 010 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Мелиодас, Бан и Гаутер отправляются в столицу, чтобы спасти похищенную Элизабет. Казалось бы, втроем у них нет шансов против войска Святых рыцарей, но тут в битву вступает третья сила: Артур, король Камелота, во главе целой армии. Да и между Святыми рыцарями, как оказалось, давно зрели разногласия… Бывшие союзники становятся врагами, весь город превращается в арену кровопролитной битвы — неужели это начало Священной войны?..

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, главы 63-78. Здесь продолжается арка «Внедрение в королевство».

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