Семь смертных грехов. Том 5.

Мелиодас, Бан и Гаутер отправляются в столицу, чтобы спасти похищенную Элизабет. Казалось бы, втроем у них нет шансов против войска Святых рыцарей, но тут в битву вступает третья сила: Артур, король Камелота, во главе целой армии. Да и между Святыми рыцарями, как оказалось, давно зрели разногласия… Бывшие союзники становятся врагами, весь город превращается в арену кровопролитной битвы — неужели это начало Священной войны?..

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, главы 63-78. Здесь продолжается арка «Внедрение в королевство».