Семь смертных грехов. Том 8.

Семь Смертных Грехов одолели Хендриксена, и королевство Лионесс наконец-то свободно от ужасающего пророчества… Или гибель всей Британии еще впереди? Мелиодас чувствует, что кто-то сорвал магическую печать и освободил Десять Заповедей — элитных гвардейцев короля демонов. Каждый из них безумно силен и преисполнен ненависти к людям, к тому же они очень голодны и намереваются собрать как можно больше человеческих душ…