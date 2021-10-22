Семь смертных грехов. Том 8.

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Семь смертных грехов. Том 8. манга
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  • Nanatsu no Taizai. Vol. 15 + Vol. 16
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-11867
  • Вес: 590 гр.
  • Источник: Nanatsu no Taizai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Накаба Судзуки
  • ISBN: 978-5-91996-479-7
  • Дата выхода: Май 2024
Семь смертных грехов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 010 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Семь Смертных Грехов одолели Хендриксена, и королевство Лионесс наконец-то свободно от ужасающего пророчества… Или гибель всей Британии еще впереди? Мелиодас чувствует, что кто-то сорвал магическую печать и освободил Десять Заповедей — элитных гвардейцев короля демонов. Каждый из них безумно силен и преисполнен ненависти к людям, к тому же они очень голодны и намереваются собрать как можно больше человеческих душ…

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