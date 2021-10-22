Семь смертных грехов. Том 10.

Вернув былую силу, Мелиодас отправляется к Десяти Заповедям, чтобы предупредить их не делать глупостей. Однако обозленные демоны не собираются отступать: вместо этого они решают поскорее провести великую жатву и захватить Британию! Даже добровольный изгнанник Бан сталкивается с ними и вступает в тяжелейшую схватку. Но до этого он вновь обретает приемного отца и возлюбленную…