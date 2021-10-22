Семь смертных грехов. Том 12.

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Ловушка Десяти Заповедей сработала, Мелиодас мертв, и теперь всю Британию окутал мрак. Демоны с помощью смертных собирают человеческие души, на Святых рыцарей открылась охота. Но кабак «Свиная Шляпа» по-прежнему путешествует по глубинкам, разыскивая крупицы полезных сведений. И вот однажды в «Свиную Шляпу» заявляется призрак в серебряных латах… Что сулит его приход? И что случилось с остальными Смертными Грехами?