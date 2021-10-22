Семь смертных грехов. Том 12.

Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

Ловушка Десяти Заповедей сработала, Мелиодас мертв, и теперь всю Британию окутал мрак. Демоны с помощью смертных собирают человеческие души, на Святых рыцарей открылась охота. Но кабак «Свиная Шляпа» по-прежнему путешествует по глубинкам, разыскивая крупицы полезных сведений. И вот однажды в «Свиную Шляпу» заявляется призрак в серебряных латах… Что сулит его приход? И что случилось с остальными Смертными Грехами?

Здравствуйте! Будут ли ещё книги? А то охото прочитать мангу полностью, дальше самая интересная арка идёт Добрый день. На данный момент, нет информации о сроках выхода продолжения.

Здравствуйте, когда будут следующие тома? ( и будут ли? Один том выходит в течение полугода, а то и больше(( Добрый день. Данный вопрос вам лучше направить в издательство.