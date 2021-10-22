Собрание манги Семь смертных грехов (1-3 том)

Том 1

Для королевства Лионесс настали черные дни: власть захватила элита королевских войск, Святые Рыцари, которые заточили в тюрьму королевскую семью и творят в стране произвол. Принцессе Элизабет удается сбежать, и она решает искать помощи у легендарных рыцарей-мятежников, которые известны в народе как Семь Смертных Грехов. По счастливой случайности девушка забредает в весьма странный кабак, хозяином которого оказывается как раз один из тех, кого она ищет: Смертный Грех Гнева, Мелиодас. Он соглашается помочь Элизабет и отправляется с ней на поиски бывших товарищей...



Том 2

Мелиодас, Диана и принцесса Элизабет нашли еще одного из Смертных Грехов — Бана, который также известен как Грех Лисьей Жадности. Но тот томится в заключении в неприступной тюрьме Баста, тому же герои по дороге попадают в ловушку Святых рыцарей. Смогут ли Мелиодас и Диана воссоединиться со старым товарищем и отыскать остальные Смертные Грехи? И главное — все ли будут рады воссоединению?



Том 3

Постепенное воссоединение Семи Смертных Грехов продолжается: к Мелиодасу и великанше Диане примкнули бессмертный Бан и король фей Кинг. Но предстоит найти еще трех товарищей, а также реликвии — особое оружие, которое делает Смертные Грехи гораздо сильнее. Поиски реликвий приводят героев в город Вайзел, где проходит турнир, наградой в котором объявлен огромный молот — потерянное оружие Дианы. Делать нечего: надо участвовать в турнире, даже если при этом придется в очередной раз схлестнуться со Святыми рыцарями!