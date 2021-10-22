Собрание манги Семь смертных грехов (1-3 том)

0 отзывов
Собрание манги Семь смертных грехов (1-3 том) манга
17% 5%
Семь смертных грехов
Том 1
Том 2
Том 3
Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
3 270 ₽
2 730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Том 1
Для королевства Лионесс настали черные дни: власть захватила элита королевских войск, Святые Рыцари, которые заточили в тюрьму королевскую семью и творят в стране произвол. Принцессе Элизабет удается сбежать, и она решает искать помощи у легендарных рыцарей-мятежников, которые известны в народе как Семь Смертных Грехов. По счастливой случайности девушка забредает в весьма странный кабак, хозяином которого оказывается как раз один из тех, кого она ищет: Смертный Грех Гнева, Мелиодас. Он соглашается помочь Элизабет и отправляется с ней на поиски бывших товарищей...

Том 2
Мелиодас, Диана и принцесса Элизабет нашли еще одного из Смертных Грехов — Бана, который также известен как Грех Лисьей Жадности. Но тот томится в заключении в неприступной тюрьме Баста, тому же герои по дороге попадают в ловушку Святых рыцарей. Смогут ли Мелиодас и Диана воссоединиться со старым товарищем и отыскать остальные Смертные Грехи? И главное — все ли будут рады воссоединению?

Том 3
Постепенное воссоединение Семи Смертных Грехов продолжается: к Мелиодасу и великанше Диане примкнули бессмертный Бан и король фей Кинг. Но предстоит найти еще трех товарищей, а также реликвии — особое оружие, которое делает Смертные Грехи гораздо сильнее. Поиски реликвий приводят героев в город Вайзел, где проходит турнир, наградой в котором объявлен огромный молот — потерянное оружие Дианы. Делать нечего: надо участвовать в турнире, даже если при этом придется в очередной раз схлестнуться со Святыми рыцарями!

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)