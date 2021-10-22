Семь смертных грехов. Том 11.

Десять Заповедей, стремясь собрать души, подготовили несколько ловушек. Одна из них — Лабиринт Смерти Долора и Глоксинии, который представлен Британии как праздничный турнир в Вайзеле. Семь Смертных Грехов отправляются туда и воссоединяются с друзьями и бывшими врагами. Но что делать, если всех поделили на пары и отправили биться друг с другом насмерть? Ответ знает лишь Грех Львиной Гордыни Эсканор, для которого даже в полном мраке светит ослепительно-яркое солнце.