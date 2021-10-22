Семь смертных грехов. Том 4.

В миг самого черного отчаяния, когда союзники проиграли битву, принцесса Элизабет обращается к тому, кто некогда дал ей надежду и всегда спасал от любых невзгод — к Мелиодасу, забыв о том, что сейчас он бессилен ей помочь, запертый внутри янтаря богинь, подвески принцессы Вероники.

И случается невероятное: отчаянный крик Элизабет освобождает Мелиодаса. Он вступает в смертельную схватку со Святым рыцарем Хельбрамом, до того играючи расправившимся с Кингом. Но покинувший магическую темницу Мелиодас совсем на себя не похож: это нечто страшное, потустороннее. Что с ним произошло? Неужели это тот самый добряк, что всегда избегал убийств любой ценой? И если это его истинное лицо, то кто же он на самом деле такой? Сколько еще мрачных секретов таит прошлое Смертных Грехов?

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, главы 47-62. Здесь продолжается и завершается арка «Праздничный турнир Вайзела». Начинается и завершается арка «Железный гигант». Начинается арка «Внедрение в королевство».