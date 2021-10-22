Семь смертных грехов. Том 4.

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Семь смертных грехов. Том 4. манга
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  • Nanatsu no Taizai. Vol. 7 + Vol. 8
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5621
  • Вес: 540 гр.
  • Источник: Nanatsu no Taizai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Фэнтези и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Накаба Судзуки
  • ISBN: 978-5-91996-327-1
  • Дата выхода: Ноябрь 2024 (Допечатка)
Семь смертных грехов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 010 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

В миг самого черного отчаяния, когда союзники проиграли битву, принцесса Элизабет обращается к тому, кто некогда дал ей надежду и всегда спасал от любых невзгод — к Мелиодасу, забыв о том, что сейчас он бессилен ей помочь, запертый внутри янтаря богинь, подвески принцессы Вероники.
И случается невероятное: отчаянный крик Элизабет освобождает Мелиодаса. Он вступает в смертельную схватку со Святым рыцарем Хельбрамом, до того играючи расправившимся с Кингом. Но покинувший магическую темницу Мелиодас совсем на себя не похож: это нечто страшное, потустороннее. Что с ним произошло? Неужели это тот самый добряк, что всегда избегал убийств любой ценой? И если это его истинное лицо, то кто же он на самом деле такой? Сколько еще мрачных секретов таит прошлое Смертных Грехов?

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, главы 47-62. Здесь продолжается и завершается арка «Праздничный турнир Вайзела». Начинается и завершается арка «Железный гигант». Начинается арка «Внедрение в королевство».

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