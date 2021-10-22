Семь смертных грехов. Том 6.

В столице Лионесса продолжаются ожесточенные схватки между Смертными Грехами и самыми высокопоставленными из Святых рыцарей. Кинг одолел своего давнего друга-врага Хельбрама, Мелиодас бьется с Гилсандером, король Артур — с магистром Хендриксеном. У всех свои причины сражаться, и никто не собирается уступать. Сильнейшей волшебнице королевства тоже предстоит столкнуться с нежданным и могучим противником — в котором Смертные Грехи узнают давно потерянного союзника!

В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, главы 79-95. Здесь продолжается арка «Внедрение в королевство».