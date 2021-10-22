Семь смертных грехов. Том 6.

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Семь смертных грехов. Том 6. манга
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  • Nanatsu no Taizai. Vol. 11 + Vol. 12
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6165
  • Вес: 540 гр.
  • Источник: Nanatsu no Taizai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Фэнтези и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Накаба Судзуки
  • ISBN: 978-5-91996-333-2
  • Дата выхода: Декабрь 2021
Семь смертных грехов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 010 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

В столице Лионесса продолжаются ожесточенные схватки между Смертными Грехами и самыми высокопоставленными из Святых рыцарей. Кинг одолел своего давнего друга-врага Хельбрама, Мелиодас бьется с Гилсандером, король Артур — с магистром Хендриксеном. У всех свои причины сражаться, и никто не собирается уступать. Сильнейшей волшебнице королевства тоже предстоит столкнуться с нежданным и могучим противником — в котором Смертные Грехи узнают давно потерянного союзника!

 В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, главы 79-95. Здесь продолжается арка «Внедрение в королевство».

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