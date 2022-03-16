Семь смертных грехов. Том 1.

Для королевства Лионесс настали черные дни: власть захватила элита королевских войск, Святые Рыцари, которые заточили в тюрьму королевскую семью и творят в стране произвол. Принцессе Элизабет удается сбежать, и она решает искать помощи у легендарных рыцарей-мятежников, которые известны в народе как Семь Смертных Грехов. По счастливой случайности девушка забредает в весьма странный кабак, хозяином которого оказывается как раз один из тех, кого она ищет: Смертный Грех Гнева, Мелиодас. Он соглашается помочь Элизабет и отправляется с ней на поиски бывших товарищей...

В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, главы 1-14. Здесь начинаются и завершаются арки «Знакомство» и «Лес белых снов». Начинается арка «Тюрьма Баста».