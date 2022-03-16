Семь смертных грехов. Том 1.

2 отзыва
Семь смертных грехов. Том 1. манга
7%
  • Nanatsu no Taizai. Vol. 1 + Vol. 2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-4325
  • Вес: 670 гр.
  • Источник: Nanatsu no Taizai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 384
  • Год выпуска: 2019
  • Жанр: Приключения и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Накаба Судзуки
  • ISBN: 978-5-91996-263-2
  • Дата выхода: Октябрь 2025 (допечатка)
Семь смертных грехов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 010 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Для королевства Лионесс настали черные дни: власть захватила элита королевских войск, Святые Рыцари, которые заточили в тюрьму королевскую семью и творят в стране произвол. Принцессе Элизабет удается сбежать, и она решает искать помощи у легендарных рыцарей-мятежников, которые известны в народе как Семь Смертных Грехов. По счастливой случайности девушка забредает в весьма странный кабак, хозяином которого оказывается как раз один из тех, кого она ищет: Смертный Грех Гнева, Мелиодас. Он соглашается помочь Элизабет и отправляется с ней на поиски бывших товарищей...

В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, главы 1-14. Здесь начинаются и завершаются арки «Знакомство» и «Лес белых снов». Начинается арка «Тюрьма Баста».

Отзывы и вопросы

A

Отличный магазин. Отличная манга. На данный момент читаю уже четвёртый том.

Н

Мангой доволен, заказывал первый том через валдберис, а теперь буду здесь, манга была издана этой компанией.

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)