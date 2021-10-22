Семь смертных грехов. Том 2.

Мелиодас, Диана и принцесса Элизабет нашли еще одного из Смертных Грехов — Бана, который также известен как Грех Лисьей Жадности. Но тот томится в заключении в неприступной тюрьме Баста, тому же герои по дороге попадают в ловушку Святых рыцарей. Смогут ли Мелиодас и Диана воссоединиться со старым товарищем и отыскать остальные Смертные Грехи? И главное — все ли будут рады воссоединению?

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 15-29. Здесь продолжается и завершается арка «Тюрьма Баста». Начинается и завершается арка «Столица мертвых». Начинается арка «Праздничный турнир Вайзела».