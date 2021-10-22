Семь смертных грехов. Том 2.

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Семь смертных грехов. Том 2. манга
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  • Nanatsu no Taizai. Vol. 3 + Vol. 4
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5143
  • Вес: 670 гр.
  • Источник: Nanatsu no Taizai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Приключения и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Накаба Судзуки
  • ISBN: 978-5-91996-280-9
  • Дата выхода: Сентябрь 2024 (допечатка)
Семь смертных грехов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 010 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Мелиодас, Диана и принцесса Элизабет нашли еще одного из Смертных Грехов — Бана, который также известен как Грех Лисьей Жадности. Но тот томится в заключении в неприступной тюрьме Баста, тому же герои по дороге попадают в ловушку Святых рыцарей. Смогут ли Мелиодас и Диана воссоединиться со старым товарищем и отыскать остальные Смертные Грехи? И главное — все ли будут рады воссоединению?

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 15-29. Здесь продолжается и завершается арка «Тюрьма Баста». Начинается и завершается арка «Столица мертвых». Начинается арка «Праздничный турнир Вайзела».  

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