Семь смертных грехов. Том 3.

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Семь смертных грехов. Том 3. манга
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  • Nanatsu no Taizai. Vol. 5 + Vol. 6
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5386
  • Вес: 680 гр.
  • Источник: Nanatsu no Taizai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 394
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Приключения и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Накаба Судзуки
  • ISBN: 978-5-91996-311-0
  • Дата выхода: Сентябрь 2024 (допечатка)
Семь смертных грехов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 010 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Постепенное воссоединение Семи Смертных Грехов продолжается: к Мелиодасу и великанше Диане примкнули бессмертный Бан и король фей Кинг. Но предстоит найти еще трех товарищей, а также реликвии — особое оружие, которое делает Смертные Грехи гораздо сильнее. Поиски реликвий приводят героев в город Вайзел, где проходит турнир, наградой в котором объявлен огромный молот — потерянное оружие Дианы. Делать нечего: надо участвовать в турнире, даже если при этом придется в очередной раз схлестнуться со Святыми рыцарями!

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 30-46. Здесь продолжается арка «Праздничный турнир Вайзела».

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