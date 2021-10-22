Семь смертных грехов. Том 3.

Постепенное воссоединение Семи Смертных Грехов продолжается: к Мелиодасу и великанше Диане примкнули бессмертный Бан и король фей Кинг. Но предстоит найти еще трех товарищей, а также реликвии — особое оружие, которое делает Смертные Грехи гораздо сильнее. Поиски реликвий приводят героев в город Вайзел, где проходит турнир, наградой в котором объявлен огромный молот — потерянное оружие Дианы. Делать нечего: надо участвовать в турнире, даже если при этом придется в очередной раз схлестнуться со Святыми рыцарями!

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 30-46. Здесь продолжается арка «Праздничный турнир Вайзела».