Семь смертных грехов. Том 7.

Святые рыцари, осознавшие, что все это время ошибались насчет Смертных Грехов, один за другим встают на их сторону. Но магистр Хендриксен, превратившийся в демона, оказывается слишком силен. Смертные Грехи один за другим терпят поражение, и даже Мелиодасу, похоже, нечего противопоставить ужасающей мощи Хендриксена. В самый безнадежный момент, когда тот уже готовится убить Мелиодаса, помощь приходит оттуда, откуда никто ее не ждал...

В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги, главы 96-113. Здесь продолжается и завершается арка «Внедрение в королевство». Начинается и завершается арка «После внедрения в королевство». Начинается арка «Гигантский Альбион».