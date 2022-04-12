Комплект манги Chibisan Date. Моменты жизни (все тома)

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Комплект манги Chibisan Date. Моменты жизни (все тома) манга
17% 5%
Chibisan Date
Том 1
Том 2
Том 3
Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 560 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

От автора всемирно известной манги Hetalia Axis Powers

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Издание содержит цветные иллюстрации. Остров Нантакет, расположенный к югу от Массачусетса, привлекает творческих людей со всего мира. Коренные жители и туристы буквально очарованны доброжелательной атмосферой, царящей на нем. Главный герой, Сэйдзи Тига, приезжает сюда в попытке забыть о разбитой мечте и спастись от творческого кризиса. Сэйдзи, потерявший веру в свой талант, снова начинает рисовать. Мягкие линии истории рассказывают нам о его повседневной жизни и очаровательных персонажах, окружающих начинающего художника.

Отзывы и вопросы

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