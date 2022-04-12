Комплект манги Chibisan Date. Моменты жизни (все тома)

От автора всемирно известной манги Hetalia Axis Powers

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Издание содержит цветные иллюстрации. Остров Нантакет, расположенный к югу от Массачусетса, привлекает творческих людей со всего мира. Коренные жители и туристы буквально очарованны доброжелательной атмосферой, царящей на нем. Главный герой, Сэйдзи Тига, приезжает сюда в попытке забыть о разбитой мечте и спастись от творческого кризиса. Сэйдзи, потерявший веру в свой талант, снова начинает рисовать. Мягкие линии истории рассказывают нам о его повседневной жизни и очаровательных персонажах, окружающих начинающего художника.