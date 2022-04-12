Chibisan Date. Моменты жизни. Том 1.

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Chibisan Date. Моменты жизни. Том 1. манга
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  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-18
  • Вес: 185 гр.
  • Источник: Chibisan Date
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 140
  • Год выпуска: 2010
  • Жанр: Романтика и Повседневность
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Химаруя Хидэкадзу
  • ISBN: 978-5-91996-004-1
Chibisan Date
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
390 ₽
360 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

От автора всемирно известной манги Hetalia Axis Powers

 

Издание содержит цветные иллюстрации.

Остров Нантакет, расположенный к югу от Массачусетса, привлекает творческих людей со всего мира. Коренные жители и туристы буквально очарованны доброжелательной атмосферой, царящей на нем. Главный герой, Сэйдзи Тига, приезжает сюда в попытке забыть о разбитой мечте и спастись от творческого кризиса. Сэйдзи, потерявший веру в свой талант, снова начинает рисовать. Мягкие линии истории рассказывают нам о его повседневной жизни и очаровательных персонажах, окружающих начинающего художника.

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