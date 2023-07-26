Очень приятно, бог. Том 8.

Глава Совета богов дает Нанами поручение разобраться с бедой, приключившейся в Ёмоцу-Хирасака, у входа в Царство мертвых, и Нанами вместе с незнакомцем по имени Кирихито отправляется прямиком в преисподнюю. Но смогут ли они найти выход обратно, в мир людей?.. Тем временем оставшийся в храме в одиночестве Томоэ узнает, что Нанами отправилась в ад, и, мучаясь беспокойством, наконец понимает кое-что важное о себе и своей хозяйке...