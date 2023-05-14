Очень приятно, бог. Том 19.

1 отзыв
Очень приятно, бог. Том 19. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Томоэ едва успевает спасти Нанами после того, как ее божественную силу забирает Кирихито. В это же время Мидзуки и Курама пробираются в грот Унари, чтобы выручить Ами. Им нужно торопиться — еще чуть-чуть, и Ами потеряет воспоминания и навсегда останется дюгонем! Удастся ли друзьям усмирить гнев сирены и шторм, разразившийся над Окинавой?..

Отзывы и вопросы

A

L

Люблю! Я так люблю эту мангу! Я так рада продолжению!!!

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