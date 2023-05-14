Очень приятно, бог. Том 19.

Томоэ едва успевает спасти Нанами после того, как ее божественную силу забирает Кирихито. В это же время Мидзуки и Курама пробираются в грот Унари, чтобы выручить Ами. Им нужно торопиться — еще чуть-чуть, и Ами потеряет воспоминания и навсегда останется дюгонем! Удастся ли друзьям усмирить гнев сирены и шторм, разразившийся над Окинавой?..