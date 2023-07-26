Очень приятно, бог. Том 3.

Нанами начинает осознавать, что ее чувства к Томоэ – нечто большее, чем привязанность хозяйки к слуге, и тем больнее ей услышать из его собственных уст, что он не допускает и тени мысли, что когда-нибудь влюбится в человека. Все осложняется еще больше, когда Нанами помогает выбраться на свободу забравшейся в школу змее, и та оставляет на ней клеймо, которое означает не что иное, как помолвку. Нанами не в восторге от этой перспективы, но «жених» не намерен отступаться: он решает попросту похитить Нанами и запереть там, где Томоэ не сможет ее найти…