Очень приятно, бог. Том 3.

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Очень приятно, бог. Том 3. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Нанами начинает осознавать, что ее чувства к Томоэ – нечто большее, чем привязанность хозяйки к слуге, и тем больнее ей услышать из его собственных уст, что он не допускает и тени мысли, что когда-нибудь влюбится в человека. Все осложняется еще больше, когда Нанами помогает выбраться на свободу забравшейся в школу змее, и та оставляет на ней клеймо, которое означает не что иное, как помолвку. Нанами не в восторге от этой перспективы, но «жених» не намерен отступаться: он решает попросту похитить Нанами и запереть там, где Томоэ не сможет ее найти…

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