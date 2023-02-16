Очень приятно, бог. Том 12.

Уж сколько раз твердили миру — отношения между духом и человеком грозят обернуться множеством бед! И все же Болотная Химэмико, влюбившаяся в смертного по имени Котаро, верит, что им повезет. Нанами всячески поддерживает подругу и хочет помочь влюбленным, обвенчав их в храме Микагэ. Но, конечно, без неприятностей не обходится: к Химэмико сватается другой дух, Драконий Карп Нисики, который не терпит отказов...