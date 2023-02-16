Очень приятно, бог. Том 12.

1 отзыв
Очень приятно, бог. Том 12. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Уж сколько раз твердили миру — отношения между духом и человеком грозят обернуться множеством бед! И все же Болотная Химэмико, влюбившаяся в смертного по имени Котаро, верит, что им повезет. Нанами всячески поддерживает подругу и хочет помочь влюбленным, обвенчав их в храме Микагэ. Но, конечно, без неприятностей не обходится: к Химэмико сватается другой дух, Драконий Карп Нисики, который не терпит отказов...

Отзывы и вопросы

A

А

Заказывала 5 штук,пришли в хорошем состоянии)

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