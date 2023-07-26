Очень приятно, бог. Том 2.

Жизнь в храме Микагэ, хозяйкой которого стала Нанами, течет своим чередом: посетителей все так же мало, и заняться особо нечем… И тут как гром среди ясного неба новость: в ее старую школу переводится знаменитый Курама, поп-идол, по которому фанатеют все старшеклассницы в стране! Легко понять желание Нанами вернуться к школьной рутине, но не пожалеет ли она о своем решении и что скажет обо всем этом Томоэ?..