Очень приятно, бог. Том 2.

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Очень приятно, бог. Том 2. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Жизнь в храме Микагэ, хозяйкой которого стала Нанами, течет своим чередом: посетителей все так же мало, и заняться особо нечем… И тут как гром среди ясного неба новость: в ее старую школу переводится знаменитый Курама, поп-идол, по которому фанатеют все старшеклассницы в стране! Легко понять желание Нанами вернуться к школьной рутине, но не пожалеет ли она о своем решении и что скажет обо всем этом Томоэ?..

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