Очень приятно, бог. Том 4.

Собравшись с духом, Нанами приглашает своего фамильяра вместе сходить в океанариум и наконец признается ему в любви. Хотя ответ оказывается совсем не таким, какой она ожидала, никак не верится, что Томоэ к ней безразличен: ведь он бережет свою богиню как зеницу ока, снова и снова подвергаясь из-за нее риску. Совместная поездка на море оборачивается очередным приключением, при том опасным. Похоже, пришла очередь Нанами спасать Томоэ, а не наоборот. Завеса над темным прошлым белого лиса вот-вот приоткроется…