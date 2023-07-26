Очень приятно, бог. Том 4.

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Очень приятно, бог. Том 4. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Собравшись с духом, Нанами приглашает своего фамильяра вместе сходить в океанариум и наконец признается ему в любви. Хотя ответ оказывается совсем не таким, какой она ожидала, никак не верится, что Томоэ к ней безразличен: ведь он бережет свою богиню как зеницу ока, снова и снова подвергаясь из-за нее риску. Совместная поездка на море оборачивается очередным приключением, при том опасным. Похоже, пришла очередь Нанами спасать Томоэ, а не наоборот. Завеса над темным прошлым белого лиса вот-вот приоткроется…

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