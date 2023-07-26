Очень приятно, бог. Том 6.

Нанами благополучно справилась с проведением фестиваля в храме Микагэ, и ей приходит приглашение посетить совет богов в Идзумо. Но в совете свободно только одно место, и за него с Нанами спорит девушка по имени Каяко Хиираги, которую называют Богочеловеком. Мало того, что Нанами придется участвовать в нелегком состязании, так соперница еще и пытается забрать себе Томоэ, решив, что настоящему божеству не обойтись без фамильяра!..