Очень приятно, бог. Том 14.

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Очень приятно, бог. Том 14. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Томоэ наконец вспоминает имя Юкидзи — девушки, в которую он был влюблен пятьсот лет назад. Внезапно на его теле проявляется таинственная метка. Томоэ становится плохо, а чары храма Микагэ стремительно слабеют. Нанами отправляется в прошлое, чтобы отыскать подсказку, как снять с Томоэ проклятие. Главное — не наделать глупостей, когда родной храм буквально рассыпается на кусочки, а жизнь любимого висит на волоске!

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