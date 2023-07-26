Очень приятно, бог. Том 14.

Томоэ наконец вспоминает имя Юкидзи — девушки, в которую он был влюблен пятьсот лет назад. Внезапно на его теле проявляется таинственная метка. Томоэ становится плохо, а чары храма Микагэ стремительно слабеют. Нанами отправляется в прошлое, чтобы отыскать подсказку, как снять с Томоэ проклятие. Главное — не наделать глупостей, когда родной храм буквально рассыпается на кусочки, а жизнь любимого висит на волоске!