Очень приятно, бог. Том 16.

Нанами узнает, что Акурао собирается похитить Юкидзи прямо со свадебной процессии, чтобы насолить Томоэ. Отец девушки и слышать не хочет о том, чтобы перенести церемонию. Тогда Нанами решает подменить Юкидзи, сев в паланкин вместо нее. Но Томоэ тоже не собирается оставаться в стороне…