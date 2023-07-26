Очень приятно, бог. Том 16.

0 отзывов
Очень приятно, бог. Том 16. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Нанами узнает, что Акурао собирается похитить Юкидзи прямо со свадебной процессии, чтобы насолить Томоэ. Отец девушки и слышать не хочет о том, чтобы перенести церемонию. Тогда Нанами решает подменить Юкидзи, сев в паланкин вместо нее. Но Томоэ тоже не собирается оставаться в стороне…

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)