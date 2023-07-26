Очень приятно, бог. Том 11.

Близится Новый год, и Нанами со своими фамильярами отправляется в храм Тосигами, чтобы выразить богу Нового года свое почтение. Но чтобы попасть в храм Тосигами, нужно пройти через двенадцать ворот-тории, которые покажут последние прожитые тобой двенадцать лет, чтобы ты мог поразмыслить над ними. Томоэ выпадает шанс увидеть прошлое Нанами и узнать ее с прежде не знакомой ему стороны...