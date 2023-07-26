Очень приятно, бог. Том 9.

Кажется, что после того, как Нанами выдержала все испытания Совета богов, ее ждет возвращение к будням обычной старшеклассницы, но не тут-то было: она встречает малыша-тэнгу, который ищет своего родича по имени Синдзюро, исчезнувшего семнадцать лет назад! Нанами предстоит поездка в поселение тэнгу на горе Курама в компании Томоэ и еще одного старого знакомого...