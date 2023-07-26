Очень приятно, бог. Том 20.

Школьная экскурсия на Окинаве продолжается. Бывавший раньше в этих местах Томоэ осознает, как коротка человеческая жизнь. Он принимает решение, которое должно еще сильнее связать его с Нанами, даже если она совсем не желает ему такой судьбы. Томоэ все же пытается воплотить свой замысел в жизнь, однако все идет совсем не так, как задумывалось...