Очень приятно, бог. Том 20.

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Школьная экскурсия на Окинаве продолжается. Бывавший раньше в этих местах Томоэ осознает, как коротка человеческая жизнь. Он принимает решение, которое должно еще сильнее связать его с Нанами, даже если она совсем не желает ему такой судьбы. Томоэ все же пытается воплотить свой замысел в жизнь, однако все идет совсем не так, как задумывалось...