Очень приятно, бог. Том 23.

Кирихито с пособниками наконец-то выдали себя, и разгневанный Бог войны мчится за ними к вулкану. Нанами и остальные отправляются следом, чтобы помешать Икуса-гами убить Кирихито, а вместе с ними — загадочная девочка Ако, к которой постепенно возвращается память. Обстановка на вулкане накаляется до предела, и становится ясно, что ради достижения своих целей Ятори готов пойти на любую низость...