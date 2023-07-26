Очень приятно, бог. Том 21.

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Очень приятно, бог. Том 21. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Нанами отправляется в Идзумо за Томоэ, но по дороге сталкивается с Ятори и едва не погибает от его рук! В последний момент девушку спасает Дзиро, но никто не может уберечь ее от ужасной правды, которую Ятори открыл ей. Перед Нанами встает выбор: остаться на горе Курама или принять судьбу в мире людей? Тем временем возвращение облика Томоэ откладывается на неопределенный срок, потому что над Идзумо тоже сгущаются тучи...

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