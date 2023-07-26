Очень приятно, бог. Том 21.

Нанами отправляется в Идзумо за Томоэ, но по дороге сталкивается с Ятори и едва не погибает от его рук! В последний момент девушку спасает Дзиро, но никто не может уберечь ее от ужасной правды, которую Ятори открыл ей. Перед Нанами встает выбор: остаться на горе Курама или принять судьбу в мире людей? Тем временем возвращение облика Томоэ откладывается на неопределенный срок, потому что над Идзумо тоже сгущаются тучи...