Очень приятно, бог. Том 1.

1 отзыв
Очень приятно, бог. Том 1. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Старшеклассница Нанами Момодзоно оказалась на улице после того, как ее лишили крова из-за долгов отца, а сам отец пропал без вести. Повстречав загадочного незнакомца, она приняла его приглашение остановиться у него и обнаружила, что его «дом» — это заброшенный синтоистский храм. И в обмен на проживание в этом храме Нанами теперь должна выполнять весьма необычные обязанности...

Отзывы и вопросы

A

А

Один из любимых тайтлов ещё со времён выхода аниме, смогла прочитать продолжение в бумаге, спасибо, что издаете! Очень жду завершения истории!

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