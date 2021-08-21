Очень приятно, бог. Том 1.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Старшеклассница Нанами Момодзоно оказалась на улице после того, как ее лишили крова из-за долгов отца, а сам отец пропал без вести. Повстречав загадочного незнакомца, она приняла его приглашение остановиться у него и обнаружила, что его «дом» — это заброшенный синтоистский храм. И в обмен на проживание в этом храме Нанами теперь должна выполнять весьма необычные обязанности...