Очень приятно, бог. Том 13.

Несмотря на случившееся при первой встрече недопонимание, Болотная Химэмико и принц Нисики все же договариваются о смотринах. Но Котаро не желает терять возлюбленную и, заручившись помощью Драконьего царя, тоже отправляется на болото Инунаки. Что же будет? Действительно ли человеку предначертано быть с человеком, а духу — с духом?.. Беда не приходит одна: Нанами, которая должна провести свадебную церемонию, ведет себя крайне странно, и Томоэ начинает подозревать неладное...