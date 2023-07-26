Очень приятно, бог. Том 17.

Нанами совершает еще одно путешествие во времени и снова находит падшего бога Куромаро. Тот показывает ей, как причудливо сплелись судьбы в прошлом и будущем, и Нанами наконец понимает, в кого именно был влюблен Томоэ на самом деле, и узнает причину своего странного сходства с Юкидзи...