Очень приятно, бог. Том 5.

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Очень приятно, бог. Том 5. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Последние прихожане перестали посещать храм Микагэ, и выяснилось, что большинство жителей города считают его давно заброшенным, зловещим местом. Чтобы снова вдохнуть в храм жизнь, Нанами решает организовать фестиваль. Заручившись всеобщей поддержкой, она начинает приготовления, но вдруг Томоэ, помогающий ей с тренировками праздничного танца, начинает вести себя крайне странно... Нанами ждет очередная проверка на силу духа, самая сложная из всех: достойна ли она титула божества и хозяйки сразу двоих фамильяров?

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