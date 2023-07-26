Очень приятно, бог. Том 5.

Последние прихожане перестали посещать храм Микагэ, и выяснилось, что большинство жителей города считают его давно заброшенным, зловещим местом. Чтобы снова вдохнуть в храм жизнь, Нанами решает организовать фестиваль. Заручившись всеобщей поддержкой, она начинает приготовления, но вдруг Томоэ, помогающий ей с тренировками праздничного танца, начинает вести себя крайне странно... Нанами ждет очередная проверка на силу духа, самая сложная из всех: достойна ли она титула божества и хозяйки сразу двоих фамильяров?